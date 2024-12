“La chamarra de la soledad”: la prenda que usó Luigi Mangione se agotó en tiendas en menos de 24 horas, conoce su historia

Historia de la chamarra de la soledad. Foto: Getty Images

En unotv.com te contaremos la historia detrás de “La chamarra de la soledad”, misma que usó el asesino del CEO de United Healthcare y que se agotó en pocas horas.

Hace unos días se dio el arresto de Luigi Mangione, un joven de 26 años que fue acusado bajo sospecha de asesinar a Brian Thompson, CEO de United Healthcare, además de tres infracciones relacionadas con armas de fuego y falsificación, según documentos judiciales citados por el diario The New York Times y la cadena CNN.

El sospechoso fue visto en un McDonald ‘s en Altoona por un cliente que avisó a las autoridades, se le encontró un arma con características similares a la utilizada para matar a tiros a Thompson, según informó la cadena NBC News.

El asesinato de Brian Thompson el pasado 4 de diciembre frente al Manhattan Hilton Hotel en Nueva York, dejó en shock a la industria de la salud y a la comunidad empresarial, además de desatar una tendencia de moda.

La chamarra que llevaba Luigi Mangione al momento del supuesto crimen ya es un fenómeno de ventas en menos de 24 horas tras el atentado, vendiendo más de 700 piezas de la prenda conocida como “la chamarra de la soledad”.

La chamarra estaba disponible en Levi’s y Macy’s, donde se agotó rápidamente, registrando una demanda de al menos 4 mil personas que buscaron comprarla; se trata del modelo M65 y su origen se remonta a la Guerra de Vietnam.

Historia de “la chamarra de la soledad”

El modelo M65 tiene una historia que se remonta a la Guerra de Vietnam, ya que fue creado para los soldados estadounidenses, tiene una alta durabilidad y adaptabilidad en condiciones extremas.

Se creó en 1965, esa es la razón de su nombre, la chamarra tiene un diseño funcional y cuenta con una capucha oculta y un forro desmontable, con el paso de los años la chaqueta se convirtió en todo un ícono militar.

Con el tiempo los veteranos la usaban en Estados Unidos y la usaban por costumbre, debido a traumas de la guerra, o como protesta. La chamarra es de color verde militar y suele tener algunos detalles como parches que apelan el nacionalismo norteamericano.

En tiempos recientes la chamarra ya se usa en un contexto civil, siendo adoptada por algunos movimientos de la contracultura, además de figuras de moda urbana.

La chamarra es usada en series y películas por protagonistas con cualidades similares, aventureros, misteriosos y solitarios. En Taxi Driver, el personaje de Robert De Niro, Travis Bicle, Jesse Pinkman en Breaking Bad, Pedro Pascal como Joel en The Last of Us y Sylvester Stallone en Rocky.

En el cine los personajes que la usaban iban desde veteranos de guerra, personajes huraños, con problemas de salud mental, o sobrevivientes de algún hecho devastador.

También se puede ver en series de televisión, videojuegos o algunos productos con temáticas bélicas o postapocalípticas, siendo un ícono de soledad o aislamiento; aunque puede cambiar de print o de color, siempre es el mismo diseño.

¿Cuánto cuesta la chamarra M65?

El modelo de chamarra M65 está por todos lados y cuentan con distintos precios dependiendo de la marca, en Levi’s se podía encontrar desde los 2500 pesos mexicanos y en Amazon ronda los 3 mil 600 dependiendo de las características o marcas.

Tras este atentado la prenda voló de los estantes, por lo que muchos se sintieron identificados por el supuesto atacante y quisieron replicar su estilo.

El ataque de Mangione era dirigido contra el corporativismo estadounidense, especialmente la industria de la salud, al momento del arresto se le encontró un documento manuscrito de tres páginas que denunciaba las prácticas de grandes aseguradoras.

Además las balas que usó tenían grabadas las palabras “negar”, “defender”, “deponer”, que se asemeja al lenguaje usado en críticas a empresas que priorizan ganancias sobre las vidas humanas.

El uso de esta chamarra no habría sido casual, ya que Mangione parecía ser consciente del simbolismo de la prenda, como un emblema de lucha contra un sistema opresor y protesta por las injusticias.