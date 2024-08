La hija de Kamala Harris es modelo y es considerada la “it girl” del momento

Hija de Kamala Harris es la nueva It Girl del momento. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos sobre la hija de Kamala Harris, es modelo y se le considera la “It Girl” del momento.

El mundo de la moda está en constante cambio, incluso cuando de referentes se habla, por lo que algunas figuras femeninas siguen llevándose los reflectores, ahora es el caso de Ella Emohoff, la hijastra de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

La chica cautiva al mundo con su estilo y las tendencias gracias a su sentido de la estética, destacando como la nueva “it girl” del momento.

El término “it girl” se refiere a una mujer que sigue las últimas tendencias de la moda, pero también definen su propio estilo y marcan tendencia. Su estilo personal es tan genuino que se vuelve ultra atractivo para el resto. Las it girls irradian mucha energía y confían en sí mismas, pero no se preocupan si son agradables o no.

Ella Rose Emhoff, nació el 29 de mayo de 1999 y es la actual hijastra de la vicepresidenta Kamala Harris, hija del segundo caballero estadounidense Doug Emhoff, esposo de la funcionaria estadounidense.

Con solo 22 años captó la mirada durante la toma de poder de Joe Biden y Kamala Harris en sus puestos, luciendo un abrigo de lana en color caqui, con estampado a cuadros y pedrería, además de usar un maxi cuello bebé de Miu Miu, una marca en tendencia y usada por las it girls del momento.

Tras esto llamó la atención por su vestimenta y fue integrada a la firma IMG Models. “Ya no se trata de forma, tamaño o género, Ella comunica este momento en el tiempo. Hay un descaro y una alegría que exuda”, dijo Ivan Bart, director de la marca.



Ella incluso destacó por encima de las importantes celebridades que se encontraban en el lugar, tras esto se coronó como una de las nuevas it girl del momento, destacando por su gusto y estética al vestir.

Ahora a sus 25 años después de graduarse de una de las más prestigiosas academias en Bellas Artes, Emohoff se sigue posicionando dentro del mundo de la moda, además destaca como modelo, artista, diseñadora de modas y empresaria con la creación de “Soft Hands Inc”, llevando su influencia más allá de las pasarelas y dejando huella en las generaciones actuales respecto al arte, creatividad y moda en general.

El nombre de la joven es ya popular en la industria de la moda y además se dedica a ser una activista que apoya distintas causas. Ella participó en la Fashion Week de Nueva York de este año y participó en las fotos oficiales de la marca Moncler.

Incluso tiene un club de tejido en Brooklyn llamado Soft Hands Knitting Club, que se dedica a compartir fotos con los hilos y estambres que usa.

“Aprendí muchas lecciones, pero la razón principal por la que empecé a tejer fue como mecanismo para afrontar la ansiedad. Realmente me enseñó a bajar el ritmo y a estar en el momento, porque hay que centrarse en los puntos, en contar las filas”, declaró en entrevista para Hypebae.