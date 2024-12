Ropa interior de la Reina Isabel, uno de los objetos más extraños que se han subastado de la realeza británica

Subastaron ropa interior de la Reina Isabel II. Foto: Getty images

En unotv.com te contaremos todos los detalles sobre la ropa interior de la Reina Isabel, que fue uno de los objetos más extraños que se han subastado de la realeza británica.

Fue en 2016 que se subastó la ropa interior de la Reina Isabel II por primera vez, una noticia inusual que tuvo la atención de varios medios ya que se subastaron distintos objetos personales, que iban de ropa interior, ropa de cama y algunos objetos de su vestuario privado.

Los artículos provenían de una serie de posesiones de la monarquía que fueron recogidas de los apartamentos privados de la reina y que se colocaron en una subasta por la casa en línea llamada Charles Millers Auctioneers.

La subasta incluía, entre otras cosas, piezas de lencería que, según la casa de subastas, pertenecían a la Reina Isabel II. Se ofrecían algunas piezas de ropa interior que habían sido utilizadas en los años 50.

A pesar de la naturaleza peculiar del artículo en cuestión, la subasta fue legal, ya que los artículos en cuestión no eran directamente propiedad de la Reina en el momento de la subasta, sino que se trataba de objetos que, según se decía, habían sido adquiridos de alguna manera por otros a lo largo de los años.

La noticia fue muy comentada, aunque no había mucha información detallada de los orígenes de las piezas ni sobre si fueron usadas por ella. A pesar de ser considerado como una invasión a la privacidad de la reina, aunque no fue un evento oficial de la familia real, incluso se comentó que pudieron ser falsificaciones o eran objetos que no tenían un vínculo con la monarca.

En septiembre de 2022, pocos meses después de la muerte de la Reina Isabel, se dio a conocer que una de las piezas de su ropa interior que pertenecieron a la monarca estarían en una subasta para recaudar miles de libras.

Se subastaron varios objetos de la Reina Isabel II. Foto: Getty images

Reeman Dansie Auctioneers de Colchester estaba al frente de la subasta de uno de los camisones de la reina confeccionado en satín rosa con las letras “ER”, una prenda de la década de 1950.

De acuerdo con el sitio web, la prenda se compró en una fiesta benéfica en el jardín de Euston Hall, Suffolk, del duque y la duquesa de Grafton, la duquesa fue dama de alcoba de la reina y asistió a la coronación.

De igual manera subastaron la licencia militar de manejo que era de Isabel II, cuando formaba parte de las Fuerzas Armadas, además de unas fotografías de la soberana con ropa de trabajo.

Incluso Kerry Taylor, experta en subasta de moda se negó a subastar otra pieza de ropa interior de la reina, esto por razones éticas.

Kerry a lo largo de 45 años como experta en subastas de moda ha vendido piezas de Lady Di, el vestidos negro con el que bailó con John Travolta, en la Casa Blanca en 1985, prendas de Ava Gardner, Kate Middleton o Audrey Hepburn.

Además de prendas que fueron icónicas de Madonna, Bjork o Amy Winehouse; además del vestido de Christian Dior que llevó Elizabeth Taylor para recoger su Oscar como mejor actriz en 1961.

Pero aunque era una pieza perteneciente a la reina, tuvo que rechazarla por cuestiones de ética, pese a lo que podía representar.