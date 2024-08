Profesor de modelaje nigeriano se abre paso en la moda. Foto: Reuters

Un profesor de modelaje nigeriano anda en boca de todo mundo ya que está derribando estereotipos y costumbres, pues comienza a destacar y a ser reconocido como un gran docente del modelaje, moldeado a las futuras estrellas del glamur de la moda, y dándose a conocer como Jennie de Blackpink que debutó en las pasarelas, o casos similares.

¿Quién es el profesor de modelaje nigeriano?

El profesor de modelaje nigeriano así capacita a sus alumnas. Foto: Reuters

Worldcharming Smart Courage es el famoso profesor de modelaje nigeriano es la destacada figura pública que anda abriéndose camino. Algunos datos que puedes encontrar sobre él en sus redes sociales son:

Es entrenador de concurso internacionales

Es estilista de moda

Es consultor

Es experto en desarrollo de la personalidad

Ya tiene 15 años de experiencia en la industria de las pasarelas

Cuando Worldcharming Smart Courage decidió ser entrenador de pasarela en Lagos, la capital comercial de Nigeria, sabía que se enfrentaba a estereotipos en un país mayoritariamente conservador.

¿Cómo nació el amor por la moda de Worldcharming Smart Courage?

El también licenciado en Genética y Biotecnología nunca se vio disuadido de perseguir su sueño. Smart, como se le conoce en la industria, dijo que se interesó por la moda mientras estaba en la escuela y que fue influenciado por su madre, que opera varios negocios de moda.

Worldcharming Smart Courage se encarga de guiar a futuras modelos. Foto: Reuters

“Ella dirige varios negocios, principalmente de moda, y eso realmente… diría que influyó en mis decisiones cuando era niño, porque veo que ella se ve realmente excepcionalmente bien y tal vez eso influyó en mí para querer trabajar con mujeres y verlas lucir bien”, dijo a Reuters sobre su madre.

Desde entonces, el hoy profesor de modelaje nigeriano fue perfeccionado sus habilidades y ha formado a varias mujeres que han llegado a representar a Nigeria en el escenario mundial. Además, se pavonea fácilmente por la pasarela con tacones de aguja ante docenas de aprendices asombradas.

Con más de década y media de experiencia en las pasarelas, Smart dice que ha utilizado sus habilidades para contar historias, así como para descubrir y capacitar a las mujeres, afinando sus pasos y alentando a las modelos a aceptar su singularidad.

¿Cómo ha sido la aceptación en la moda para que Worldcharming Smart Courage?

A pesar de haber capacitado a más de 3 mil mujeres para caminar con un andar elegante, Worldcharming Smart Courage ha enfrentado críticas constantes por ser un hombre en una “industria de mujeres.

Nigeria es en gran medida un país conservador y, debido a valores culturales o religiosos, existen expectativas en torno a los roles de género o incluso a las carreras, y algunos creen que Smart no está en el camino correcto, pero dice que es capaz de mantener su salud mental concentrándose en sus objetivos y no dejar que los comentarios negativos le afecten.

¿Cómo responde Worldcharming Smart Courage ante las críticas?

El profesor de modelaje nigeriano destaca por su gran mentalidad, pues la misma le ha permitido superar obstáculos, “La mayoría de las veces llegas a una situación en la que te presentan como entrenador y todo el mundo dice, ¿por qué un hombre me estaría enseñando a caminar y todo eso? Me quedo callado. No respondo. Ni siquiera respondo. Sigo y hago mi trabajo y más tarde regresan y dicen -Dios mío, eres bueno en lo que haces-. Exacto, así les respondes. No hay necesidad de bromear con la gente, dejar que el trabajo hable, eso es todo lo que hago”, señaló a la agencia Reuters.

Ejemplo de éxito de Worldcharming Smart Courage

Uno de los avances destacados de Worldcharming Smart Courage se produjo en 2022, cuando entrenó a una modelo nigeriana, Tosin Adeduro, quien se convirtió en la cuarta finalista de Miss Mundo Turismo, “Tosin se me acercó y me dijo: Sr. Smart, ¿estamos listos para hacer esto? Le dije: hagámoslo juntos. Dios quiso que se convirtiera en la quinta finalista de Miss Turismo Mundo en la historia, durante mucho tiempo, una de las primeras chicas negras en lograrlo”.