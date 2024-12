Navidad 2024: 10 frases que puedes usar en el brindis

No te quedes sin palabras en el brindis esta Navidad. Foto: Shutterstock

Ya comenzaron las posadas y no tardan en seguirle las cenas, ya sea con la familia, los amigos o los compañeros del trabajo. Por ello, esta vez en Unotv.com te damos 10 frases que puedes decir en el brindis esta Navidad.

Mientras algunas familias acostumbran que el anfitrión de un discurso a los asistentes, hay otras en las que todos deben decir algunas palabras, para lo que es mejor ir preparado, aunque también podría ser el caso de que sólo quieres decirle algo especial a tus seres queridos, pero no encuentras las palabras adecuadas para ese momento.

10 frases que puedes usar en el brindis de Navidad

Sin importar con quién estés reunido esta Navidad, ni en qué momento quieras usarlas, las siguientes frases se ajustan a cualquier brindis, por lo que igual puedes decirlas en la cena o enviarlas por mensaje a algún ser querido a quien desees felicitar.

“Papá y mamá, gracias por todo lo que han hecho por mí. Son el mejor regalo que he recibido en la vida. Les deseo una Navidad llena de felicidad, salud y amor” “Que la magia de la Navidad llene sus vidas de felicidad y esperanza” “Les deseo una Navidad llena de amor, salud y prosperidad” “Feliz Navidad a ustedes, mis seres queridos. Que la paz, el amor y la alegría reine en sus corazones durante todo el año” “No hay palabras suficientes para expresar mi amor y agradecimiento por ustedes. Son mi inspiración y mi guía. Feliz Navidad, mis amores” “Cada año que pasa, me doy cuenta de lo afortunado que soy de tenerlos como mis hermanos. Son un ejemplo de amor, esfuerzo y dedicación. ¡Feliz Navidad!” “Que esta Navidad sea una época de paz y unión para todos” “Espero que esta Navidad esté llena de risas, abrazos y momentos inolvidables” “Que la luz de la Navidad ilumine sus caminos y guíe hacia la felicidad” “La Navidad es una época para compartir, amar y ser feliz. ¡Que la disfruten!”

Asimismo, en caso de que pases esta Navidad sólo con tu pareja, también te dejamos algunas frases que puedes usar con ella o él.

“Mi amor, eres la persona más importante de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz. Te deseo una Navidad llena de amor, risas y momentos inolvidables”

“Feliz Navidad, mi amor. Eres el regalo más preciado que he recibido en mi vida”

“Cada día que pasa, me enamoro más de ti. Amo lo nuestro. Eres mi mejor regalo de Navidad”

En tanto que, por último, y para que no quedes mal con tus compañeros, tres frases, una de ellas muy sencilla, que puedes usar en la oficina. Aunque cuidado con quienes no celebran la Navidad, no vayas a tener algún conflicto.