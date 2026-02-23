NeuroTips: ¿por qué no debes regañar a tu hijo en pleno berrinche?

GENERANDO AUDIO...

La escena la conoces bien, estás en el súper con tu hijo y te pide cualquier cosa, por ejemplo; una galleta, pero le dices que no y su reacción es gritar, llorar y hasta tirarse al piso. Y tú, no sabes qué hacer ante su berrinche.

La neurocoach Sofía Díaz Pizarro te da una guía rápida de qué puedes hacer para calmar un berrinche, sin caer en el regaño.

Los tres pasos que debes seguir ante un berrinche

Respira y calma tu cuerpo primero. “No puedes guiar si tú también estás en tormenta. Tu calma es su señal de seguridad”, explica. Nombra lo que pasa, pero con juego. Sofía propone juegos con preguntas como “‘¿quieres una galleta? Pero la galleta me dijo que todavía no quiere que la comas. Vamos a guardarla para que descanse’. El juego baja la guardia emocional y abre el diálogo”. Da el límite con claridad y con conexión. Por ejemplo; “ahorita no hay galleta. Después de comer, sí. Ayúdame a cuidarla”.

Por último, Sofía explica que los niños aprenden a regular sus emociones principalmente a través de la coregulación con adultos cercanos, así que la respuesta del cuidador modula directamente el sistema nervioso del niño.

“Cuando un adulto se regula primero, el niño tiene un modelo nervioso al que ‘anclarse’. Este proceso, llamado regulación diádica, es uno de los pilares del desarrollo emocional sano”, concluye.

