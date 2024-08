Por qué la religión dice que el Reiki le abre la puerta a los demonios 

¿La terapia Reiki atrae demonios? Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos sobre la religión que dice que el reiki le abre la puerta a los demonios, mira los detalles.

El Reiki se ha vuelto una práctica muy popular en los últimos tiempos, pero también se ha criticado por la religión, que señala que se encarga de abrirle la puerta a los demonios.

El Reiki no es una religión en el sentido tradicional, si bien tiene elementos espirituales y se originó en tradiciones orientales, no tiene un dogma específico, no tiene escrituras sagradas ni una figura de autoridad centralizada como un dios o profeta.

El Reiki es una práctica terapéutica complementaria que se basa en la canalización de una energía vital universal para promover la sanación física, mental y emocional. La palabra “Reiki” proviene del japonés y significa “energía vital universal”.

Los practicantes de Reiki imponen sus manos sobre el cuerpo del receptor para canalizar esta energía universal. Se cree que esta energía promueve la relajación, reduce el estrés y acelera el proceso de curación natural del cuerpo.

¿El Reiki abre la puerta a los demonios?

De acuerdo con Juan Sánchez Requena, exmaestro de Reiki, alertó en una entrevista en 2019 sobre esta práctica, según explica se trata de una “canalización de energía por imposición de manos. Pero esa energía es el demonio”.

“Lo puede recibir una persona lo quiera o no, y esa energía no emana ni de Jesucristo ni de Dios ni de la Santísima Trinidad, sino que viene del demonio”, explica.

Además dice que en uno de los niveles de la práctica existe un mayor nivel de conciencia y energía vital, “después la factura es enorme, porque el demonio no hace esto de manera gratuita, sino que te persigue”.

Además dijo que si el Reiki no viene de Dios, se invoca al demonio ya que se inculcan símbolos reiki.

Por su parte, Victoriano Rubio, director del documental Terapias alternativas: el lado oculto, señala que el Reiki, que cuando se realizan invocaciones a energías o espíritus algunos no son buenos, “no sabes a qué estás llamando”.

“Puedes estar perfectamente invocando demonios. Luego hay casos donde lo espiritual está más soterrado, como la homeopatía, que tiene un origen esotérico, en el que se practican unas oraciones sobre unos productos o unas flores”, contó en entrevista.

Victoriano cuenta que al inicio las terapias como el Reiki funcionan tanto a nivel físico como psicológico, “pero así es como nos engancha el demonio”, dice.