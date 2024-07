Qué es la sologamia la nueva tendencia entre los solteros

¿Qué es la sologamia? Foto: Shutterstock

En Unotv.com te contaremos sobre la sologamia, la nueva tendencia entre los solteros y una nueva forma de relacionarse.

La sologamia puede parecer un término nuevo, pero al igual que el tema de las tradwives, que se ha puesto de moda y en la conversación recientemente por el tema de la creadora de contenido, RoRo Bueno, ahora la sologamia aparece en el radar de tendencias.

¿Qué es la sologamia?

La sologamia es la tendencia de casarse con uno mismo, es un homenaje al amor propio pero que está en la cuerda floja entre el narcisismo y la soledad, por lo que las personas demuestran que al practicarla es porque se quieren comprometer consigo en una ceremonia simbólica y con un anillo que le recordará por siempre que se amará a sí misma.

La sologamia no tiene validez legal en ninguna parte del mundo, pero se trata de un acto de autoaceptación y amor propio y funciona igual que cualquier ceremonia tradicional con anillos, votos, invitados y celebración, pero en lugar de que se diga “que vivan los novios”, se tiene que decir “que viva la/el novia/o”.

En la sologamia se tiene como mandamiento principal el amor propio y de acuerdo con la psicóloga Yolanda Cuevas, se educa amar a las demás personas, pero esta tendencia se dirige a las mujeres ya que algunas están unidas a matrimonios insatisfactorios bajo la premisa de la búsqueda del príncipe azul.

Al inicio la sologamia surge como una fórmula para reivindicar la soltería y apartarla de la parte negativa, especialmente para las mujeres, ya que durante mucho tiempo se les señalaba por no “encontrar” pareja, cuando no se casaban y no formaban una familia, como si casarse fuera una manera de “completar” a las mujeres.

Ahora la sologamia se practica por distintas razones, como que no creen que su felicidad depende de otros, no quieren un matrimonio convencional o simplemente como un gesto de autodeterminación en el que reafirman la relación con uno mismo o expresar que estar soltero no es estar incompleto.

La idea del concepto es que no se necesita a nadie para ser feliz, porque estar soltero no es sinónimo de estar solo, no es la antítesis del amor romántico. La idea de no declarar tu amor a otra persona, sino a ti misma comprometiéndose con uno mismo a afrontar tus decepciones y fracasos.

La idea de la sologamia es convertirte en tu mejor amiga y quererte en la salud y en la enfermedad, celebrando tus éxitos y haciéndote responsable de tu propia felicidad, además de estar disponible emocionalmente para aceptar y comprender a los demás para desarrollar el autoestima.

De acuerdo con el sitio The Sun, Linda Baker fue la primera persona que se casó consigo misma en los Estados Unidos en 1993, para celebrar su cumpleaños número cuarenta se comprometió a ser buena consigo misma, ante la presencia de siete damas de honor y 75 familiares y amigos.