Rawdogging: la nueva forma de volar sin películas, sin música, sin distracciones que se ha puesto de moda entre los hombres “rudos”

Rawdogging: La nueva formaal volar. Foto: Shutterstock

En Unotv.com te contaremos sobre la nueva forma de volar llamada Rawdogging en la que se evitan distracciones y que está de moda entre hombres “rudos”.

Las modas destacan por ser únicas y unas que representan a una parte determinada de la sociedad, con esta nueva tendencia algunos hombres podrían llegar a identificarse como hombres “rudos”.

La manera en la que las personas pueden pasar el tiempo durante un vuelo largo son variadas, desde escuchar podcasts, leer libros, escuchar música, jugar algún videojuego, ver películas.

Pero ahora un pequeño grupo de hombres “duros” tiene razones para quedarse mirando silenciosamente el mapa de vuelo en tiempo real en la pantalla frente a ellos durante todo el viaje.

Un londinense de 26 años llamado West se hizo viral en mayo cuando publicó sobre la decisión de renunciar a cualquier entretenimiento y pasar un viaje de siete horas viendo el mapa de vuelo.

¿Qué es el rawdogging?

Esta tendencia se le conoce como “rawdogging”, “flying raw” y “bareback”, un término que resonó para algunos usuarios de TikTok que se encontraron con las publicaciones de West, @WestWasHere.

“Completaste otras 7 horas de vuelo únicamente viendo el mapa”, se puede leer en el video del usuario de TikTok.

Incluso el usuario comentó a la revista GQ que algunos usuarios le han hablado por mensaje para enseñarle cómo volar así.

Por otra parte Luke Winkie, un escritor de 33 años, ha usado el mapa de vuelo como su único entretenimiento a bordo durante años.

Luke dice que es un volador nervioso y que generalmente no puede concentrarse en nada en un avión con éxito.

“Por alguna razón, no me gusta procesar nueva información cuando estoy en el aire. Quiero apegarme a cosas que sean predecibles y seguras”, señaló.

West ahora se dedica a subir varios videos de sus vuelos bajo esta tendencia, incluso el más largo que tuvo de 21 horas desde Londres hacia Australia. La práctica resultó de lo mucho que tiene que viajar por trabajo en la industria musical.

Dijo que se cansó de ver las mismas películas, por lo que compara volar con meditar.

“Visualmente, estás algo limitado. Solo puedes mirar el asiento frente a ti, a tu derecha o izquierda si estás en la ventana. Todo lo que escuchas es ese sonido rítmico del motor. Es solo ruido blanco”, dijo.

De igual forma West ve los vuelos rawdogging como un desafío, como el Tough Mudder que es una serie de eventos de resistencia, ya que “un verdadero “rawdogger” no se permite ninguna indulgencia”.

Las mujeres que comentan sus videos lo hacen expresando sorpresa ya que consideran que es una “cosa masculina”, por lo que “todo se trata de lucir cool. La mayoría de los chicos lo abrazan como una broma o como, “Somos tan duros””, dice West.

Para West los beneficios de volar así son que se le ocurren ideas ya que las mejores han surgido mirando el mapa de vuelo.

“Estoy ahí como, Oh, estamos volando sobre Afganistán. Oh, estamos a 36,000 pies en lugar de 37”, dice. “O como, Oh, creo que eso es una buena idea para una nueva serie en mi TikTok”. dijo.

La experiencia lo dejó renovado. “Cuando vi a mi mamá al aterrizar, ella dijo, ‘Tienes tanta energía’”, recuerda. “Y yo le dije, me siento bien. Me siento recargado. Siento que he tenido tiempo para mí mismo”.