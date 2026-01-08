Truco sencillo pagar las deudas en enero

GENERANDO AUDIO...

En esta ocasión, Maggie comparte un truco sencillo para poder pagar las deudas en enero, y pese a la famosa “cuesta” o “crisis por inicio de año”.

Diciembre es un mes lleno de gastos, entre regalos, comidas y demás festejos, por lo que al comenzar el nuevo año, la economía comienza a “flaquear” en algunos bolsillos.

¿Cómo pagar deudas en enero?

Maggie menciona un truco sencillo para poder pagar las deudas en enero, ya sea que se busquen sanar las finanzas en tarjetas, por préstamos o por pagos pendientes, esto mediante la regla del pago mínimo, más un extra fijo:

Lo primero es pagar siempre el mínimo obligatorio. Eso dará un poco de aire.

Después hay que elegir una sola deuda, la que tenga más interés, o la más pequeña, y a esa se le agrega un extra fijo, aunque sea poquito.

100, 200, 300 o 500 pesos, pero siempre tomar en cuenta el mismo monto.

Truco sencillo para poder pagar las deudas en enero. Foto: Pexels

No siempre hay que intentar pagar todo al mismo tiempo, porque eso puede generar frustración. Cuando una deuda se reduce, la mente lo nota y esa sensación de avance reduce el estrés y motiva a seguir.

Con este truco sencillo para poder pagar las deudas en enero, poco a poco se irá liberando el dinero y así ocuparlo para la siguiente deuda. En enero la clave no es pagar más, es pagar mejor y con estrategia, un paso a la vez y sin culpa.

