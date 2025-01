Al menos cinco personas murieron y un policía sufrió heridas graves por una serie de accidentes con fuegos artificiales durante los festejos por Año Nuevo en Alemania, informaron las autoridades.

Alemania suele festejar el inicio del Año Nuevo con pirotecnia, una tradición muy arraigada que a menudo alimenta debates sobre la prohibición de artefactos explosivos potentes que dejan heridos anualmente.

Fireworks? These are bombs they let off in Berlin last night. Shattered windows, evacuated buildings, some of which will need to be assessed by structural engineers before residents are allowed to return. pic.twitter.com/KPPSpuKxGY

Treinta agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, por un fuego artificial fabricado ilegalmente, señaló el portavoz de la policía, Florian Nath.

Por otro lado, las autoridades detuvieron a unas 400 personas en Berlín durante la noche, asegurando que, a diferencia de otros años, “no hubo violencia o incidentes mayores”.

En Renania del Norte-Westfalia, en el noreste de Alemania, un hombre de 24 años murió tras detonar un cohete pirotécnico cerca de Paderborn. Según la policía, la víctima habría diseñado el artefacto.

⚡️Meanwhile, New Year in Germany



On New Year's Eve, water supply was cut off in several areas of Berlin due to a burst pipe containing feces. There was severe flooding in the streets



Local residents also started setting off fireworks, as a result of which several residential… pic.twitter.com/YMgauZqbls