La líder opositora María Corina Machado fue arrestada en Caracas luego de salir de la clandestinidad para liderar una manifestación contra la investidura de Nicolás Maduro. El incidente ocurrió en el barrio comercial de Chacao, donde Machado se unió a una concentración de opositores al chavismo.

Su última aparición pública había sido un mes después de las elecciones presidenciales que, según la oposición, fueron manipuladas por el oficialismo.

“La situación en este momento es extrema, es de muchísima violencia y peligro. María Corina ha sido secuestrada, no podemos decir que ha sido detenida”.

La periodista Rosalí Hernández reportó que la detención de Machado fue realizada por agentes de seguridad del Estado sin una orden judicial. Durante el operativo, dispararon contra la motocicleta en la que era transportada. Fuentes opositoras señalan que el arresto constituye un acto de “secuestro” más que una detención formal.

“En este momento no reza una orden de detención, simplemente fue secuestrada por agentes de seguridad, los cuales lanzaron tiros hacia la moto en la que la estaba. La situación es totalmente incierta”.

En Venezuela, es común que las personas detenidas arbitrariamente permanezcan incomunicadas durante periodos prolongados. La situación de Machado genera incertidumbre, ya que el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, uno de los líderes más influyentes del chavismo, controla directamente las fuerzas de seguridad implicadas en este caso.

“Actualmente, no se sabe en las manos de quién puede estar. Es necesario acotar que el ministro de interior justicia en este momento es Diosdado Cabello, una de las personas con más poder y más influencia dentro del país”.

Un análisis de los resultados electorales indicó que gran parte de los votos militares favorecieron al candidato opositor Edmundo González, lo que sugiere un descontento dentro de las fuerzas armadas hacia el régimen de Maduro.

Sin embargo, fuentes extraoficiales reportan que el Gobierno ha impedido que numerosos militares presenten su baja, aumentando el control interno en las filas castrenses.

“Tenemos la mayoría del equipo de María Corina Machado detenido. Desde el equipo de seguridad hasta su equipo operativo. No hay nadie que detrás de ella que pueda respaldar todas estas operaciones. Probablemente, haya otros agentes infiltrados que quieran de alguna u otra manera manipular la situación”.

La situación de libertad de expresión en Venezuela también es motivo de preocupación. Periodistas han denunciado amenazas y restricciones mientras cubren las protestas.

“Yo soy el vivo ejemplo de que la libertad de expresión en nuestro país no está asegurada. Estoy en este momento transmitiendo desde un sitio seguro, porque si yo me pongo a transmitir desde la calle, lo más probable es que me vayan a detener. En estos momentos las alarmas son muy altas”.

Rosalí Hernández, corresponsal en Venezuela de Uno TV