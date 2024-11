Aurora Boreal. Foto: AFP

Imágenes de una cámara web captaron impresionantes luces del norte (aurora boreal) iluminando el cielo, en un magnífico espectáculo de colores rosas y verdes.

La aurora boreal iluminó el cielo con brillantes tonos rosas y verdes en el estado de Maine, en el norte de Estados Unidos, la noche del viernes 8 de noviembre.

Las luces, conocidas como auroras boreales en el hemisferio norte, son un fenómeno causado por el plasma expulsado del sol durante una tormenta solar, que interactúa con el campo geomagnético de la Tierra.

Las imágenes, captadas por una cámara web, captaron el espectáculo de luces sobre Millinocket, en Maine.

La agencia Reuters pudo confirmar la ubicación del vídeo a partir de la vegetación cercana, la forma de las colinas del fondo y el lago que se ve en el vídeo, que coincidían con las imágenes satelitales. La fecha se confirmó a partir de la marca de tiempo que se ve en el vídeo.

¿Qué es una aurora boreal?

Las auroras boreales, cuyo nombre preciso es “auroras polares”, son fenómenos luminosos que aparecen en las capas superiores de la atmósfera en forma de arcos, bandas o cortinas, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Estos fenómenos ocurren en las regiones polares del planeta, de acuerdo con la Sociedad Española de Astronomía (SEA). Si ocurre en el polo norte es aurora boreal, si es en el sur, es una aurora austral.

Las auroras polares ocurren cuando las partículas de “viento solar” golpean a la Tierra, protegida por su campo magnético, dijo en 2017 la doctora Melanie Windridge, autora del libro Aurora: In Search or the Northern Lights.

Las partículas fluyen en la magnetosfera de la misma forma que lo hace un río alrededor de una piedra y, al quedar atrapadas, colisionan con átomos de oxígeno y nitrógeno y provocan la emisión de luz, según la experta.