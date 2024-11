Bomba ciclónica en EU deja sin luz a más de 700 mil

Una poderosa tormenta, bautizada como “bomba ciclónica”, ha causado estragos en el noroeste de Estados Unidos desde el martes por la noche, dejando más de 700 mil personas sin energía eléctrica y cobrando la vida de al menos una persona.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) confirmó que el fenómeno está vinculado a un sistema de bajas presiones profundas ubicado a unas 300 millas de la costa de Washington.

El NWS reportó que los fuertes vientos han azotado regiones de:

En distintas localidades se reportó la caída de árboles, mismos que han causado daños y bloqueos. Los cuerpos de emergencia ya laboran para liberar las vialidades y atender a las familias afectadas.

En Lynnwood, Washington, una mujer de 50 años murió el martes por la noche cuando un árbol cayó sobre un campamento de personas sin hogar, informó South County Fire a través de X (antes Twitter).

Firefighters responded after a large tree fell on a homeless encampment off Alderwood Mall Parkway in Lynnwood shortly after 7pm tonight. Tragically, a woman in her 50s died. No other injuries were reported. pic.twitter.com/T9bDpjFAA7