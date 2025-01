En solidaridad con Estados Unidos, el gobierno de México envió un equipo de bomberos a Los Ángeles, California, para atender la emergencia que viven en la región a causa de los incendios, que ya cobraron la vida de 24 personas.

Tras su arribo el sábado pasado a suelo estadounidense, los bomberos mexicanos recibieron adiestramiento antes de ayudar a sofocar los incendios forestales que están afectando al sur de California.

Uno de los damnificados, de origen mexicano y que radica en Los Ángeles desde hace más de 40 años, contó que dejó su hogar de manera repentina por el avance de los incendios.

“A las 2:30 de la mañana me tocó la puerta y me dijo que desalojara la casa, porque venía fuerte la lumbre, entonces yo dije, esto va a pasar rápido, no tuve chanza de sacar nada, me salí y como a la hora, estaban las casas quemadas, se quemó todo”