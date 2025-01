Estados Unidos vivió en 2024 el año más cálido desde que se tienen registros, con un promedio de 13.1°C en los 48 estados continentales, informó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). El año también estuvo marcado por fenómenos meteorológicos extremos como tornados y huracanes.

