Captan en Brasil tribu nunca antes vista: así viven los Massaco

Recientemente, se han dado a conocer imágenes que muestran, en medio de la selva amazónica, a una tribu que ha resistido al paso del tiempo y a los embates humanos que amenazan su territorio. Se trata de los Massaco, un grupo indígena que habita en Brasil, cerca de la frontera con Bolivia.

La existencia de esta tribu fue documentada en una expedición realizada en 2019 por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), el organismo gubernamental brasileño encargado de velar por los derechos de los pueblos indígenas. Desde entonces, FUNAI ha trabajado para proteger su territorio, instalando cámaras para monitorear su actividad. Estas medidas permitieron registrar imágenes de la comunidad Massaco, difundidas recientemente y nunca antes vistas.

The "Massaco", people isolated from the modern world in the Amazon forest, were captured for the first time with automatic cameras.



Their population is between 200-250 people. pic.twitter.com/ndZzWumAG2