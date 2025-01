Donald Trump tomará posesión como presidente de los Estados Unidos, con un refuerzo importante para sus políticas, el exsenador y ahora vicepresidente electo J.D. Vance.

Vance, quien fuera en su momento un duro crítico de Trump, se ha convertido en uno de sus partidarios más leales, y a partir de este lunes 20 de enero, su mano derecha en la Casa Blanca.

Pero, ¿quién es J.D. Vance, y cómo pasó de comparar a Trump con Hitler a ser su más cercano aliado?

Vance, de 40 años, nació en un hogar pobre del sur de Ohio. Su elección como vicepresidente podría impulsar la imagen de Trump, quien ya cuenta con un amplio margen de popularidad.

Tras servir en el Cuerpo de Marines, asistir a la Facultad de Derecho de Yale y trabajar como capitalista de riesgo en San Francisco, Vance saltó a la fama nacional gracias a su libro de 2016, “Hillbilly Elegy”. En este, explora los problemas socioeconómicos de su ciudad natal y trata de explicar la popularidad de Trump entre los estadounidenses blancos y pobres.

I visited an independent book shop in Sydney in August & came upon copies of J.D. Vance, ‘Hillbilly Elegy’. I picked it up as intrigued but I cannot line that man’s pockets. When I replaced it, the book seller said, relieved, ‘I don’t blame you. We haven’t sold one yet’. 🌊🌊 pic.twitter.com/EBu7LGPIFf