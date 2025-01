A pocos días de volver a la Casa Blanca, La Oficina de Prensa de Donald Trump compartió su primera foto oficial como próximo presidente electo de Estados Unidos. La investidura del republicano se llevará a cabo el lunes de 20 de enero.

Daniel Torok, fotógrafo oficial de Donald Trump, compartió la imagen del próximo líder de la Casa Blanca, quien luce un traje azul y camisa blanca, así como un pin de la bandera de Estados Unidos.

Sin embargo, lo que llama la atención es su mirada imponente, misma que compararon con la de su detención en Fulton, Georgia, por supuestamente intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales en 2020.

En aquella ocasión, el republicano aseguró que su arresto se debió a una “cacería de brujas” por parte de Joe Biden luego de mostrar sus aspiraciones por volver a la Presidencia de EU.

La principal similitud entre ambas fotografías es la expresión severa de Trump, con las cejas levantas y la mirada fija hacia la cámara, demostrando una posición dominante.

Desde su arresto, por parte de la Oficina del Sheriff del Condado de Fulton, el empresario republicano ha utilizado su imagen como un símbolo de desafío e, incluso, de marketing político.

En 2023, se comenzaron a vender camisetas, tazas y calcomanías de Donald Trump con la frase “Never Surrender”, que se traduce como “Nunca te rindas”, en español.

Según sus propias declaraciones, la ficha policial de su detención lo ayudó a ganar apoyo entre los votantes afroamericanos, comprando su situación con la discriminación que históricamente han sufrido, de acuerdo con The Independent.

El fotógrafo Daniel Torok también compartió la fotografía oficial del próximo vicepresidente electo de Estados Unidos, J. D. Vance.

En la postal, el autor de “Hillbilly Elegy” aparece con un traje azul y camisa blanca, así como de brazos cruzados y con una sonrisa. De fondo se logra apreciar la bandera de Estados Unidos.

Su imagen no ha generado tantos comentarios como la de Donald Trump, quien, a diferencia de su primera foto como presidente en 2017, cuando posó con una sonrisa, su expresión refuerza el cambio de su imagen política: de un líder sonriente a un mandatario más desafiante.

Here’s the official portrait of Vice President JD Vance.



Do you like it? pic.twitter.com/sfxsUWRf3q