Familiares de rehenes israelíes piden el Nobel de la Paz para Donald Trump

GENERANDO AUDIO...

El 7 de octubre de 2025 se cumplen dos años de la guerra Israel-Hamás. Fotos: AFP

El Foro de las familias de rehenes israelíes solicitó este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reciba el premio Nobel de la Paz, por su “determinación para instaurar la paz” en la región.

El Nobel de la Paz será entregado el próximo 10 de octubre, según el calendario del Comité Nobel noruego.

Piden premio Nobel de la Paz para Trump

En una carta dirigida al comité, el Foro de las familias de rehenes detenidos en Gaza afirmó que Donald Trump hizo “posible lo que muchos decían imposible”.

“Les exhortamos vivamente atribuir el premio Nobel de la Paz al presidente Trump, pues juró no descansar ni dejar de actuar hasta que el último rehén haya regresado a casa”, señala el documento enviado al Comité Nobel.

Plan de Trump busca liberar rehenes y poner fin a la guerra en Gaza

El llamado del foro ocurre en medio de negociaciones indirectas entre Israel y Hamás, iniciadas este lunes en Egipto, con base en un plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, cuyo objetivo es liberar a los rehenes y poner fin a la guerra en Gaza.

De acuerdo con medios locales, las conversaciones se desarrollan bajo mediación egipcia y cuentan con el respaldo de autoridades estadounidenses.

Trump expresa su deseo de recibir el Nobel de la Paz

El presidente Donald Trump ha manifestado públicamente su deseo de recibir el premio Nobel de la Paz, aunque expertos consideran reducidas sus posibilidades de obtenerlo.

Trump ha declarado que en los últimos meses ha “resuelto seis o siete conflictos”, cifra que, según analistas, no corresponde con los hechos confirmados.

El Foro de las familias reiteró en su comunicado que su solicitud se basa en el compromiso del mandatario de traer de vuelta a los rehenes israelíes y en su intervención diplomática en la región.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]