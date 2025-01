El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, solicitó este jueves al Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazar el recurso presentado por Donald Trump para suspender la sentencia en su contra.

El expresidente fue declarado culpable en mayo por un jurado del Tribunal de Distrito de Nueva York de 34 cargos de falsificación contable relacionados con el pago de 130,000 dólares a Stormy Daniels, quien alegó una relación extramarital que Trump ha negado.

El juez Juan Merchán tiene programado emitir la sentencia este viernes. Aunque el juez ya adelantó que la resolución no implicará pena de cárcel, la defensa de Trump busca evitar la sentencia, argumentando “inmunidad presidencial” por su condición de presidente electo.

Los abogados de Trump sostienen que la inmunidad judicial aplicable a un presidente en ejercicio debería extenderse a un presidente electo. En su recurso, piden la suspensión de los procedimientos para evitar un supuesto daño a la presidencia y las operaciones del gobierno.

Por su parte, el fiscal Bragg afirma que Trump era un ciudadano privado al momento de los hechos, por lo que no existe base legal para aplicar la inmunidad. Además, señaló que el Tribunal Supremo no tiene jurisdicción sobre procesos penales estatales en curso, calificando el pedido como un “paso extraordinario” que no debe ser autorizado.

