Hombre atropella a 13 personas en mercado de Seúl, Corea del Sur

Este martes 31 de diciembre se registró un atropellamiento en un mercado del barrio de Mokdong, Seúl, Corea del Sur.

De acuerdo con los primeros reportes, el responsable es un hombre de 70 años que ya fue detenido.

Car Plows into #Seoul 's Market, Injures 13 On December 31, 2024, a vehicle driven by an elderly man crashed into the Mokdong Kaebi Market in Yangcheon, Seoul, injuring at least 13 people. Four individuals suffered serious injuries while nine sustained minor injuries. The… pic.twitter.com/A7cZaiyJA1

Los hechos ocurrieron el último día de 2024, horas antes de la llegada del Año Nuevo 2025.

De acuerdo con medios locales, el saldo es de, al menos 13 personas atropelladas. Hasta el momento las autoridades investigan si este atropellamiento fue accidental o intencionado, ya que según se informó, el hombre dio negativo a una prueba de alcoholemia.

JUST IN: Several people injured after vehicle crashes into Mokdong Kaebi Market in Yangcheon in Seoul, South Korea.



Various local sources report between 7 to 11 injured in the incident.



The driver, believed to be in his 60s to 70s, has been taken into custody.



Motive unclear. pic.twitter.com/gc1YtysGFA