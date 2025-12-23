Impactante video muestra explosión de camión de combustible en Italia

GENERANDO AUDIO...

Un camión cargado con combustible explotó tras un choque. Foto: Getty

Un camión cisterna que transportaba combustible explotó en una carretera del sur de Italia, en el municipio de Teano, luego de un choque que provocó un incendio en una gasolinera cercana, de acuerdo con los primeros reportes.

El incidente quedó registrado en video por usuarios en redes sociales, donde se observa el momento de la detonación y la magnitud de la explosión. Autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas ni fallecidas.

Choque previo habría provocado el incendio y la explosión

Información preliminar indica que un camión impactó contra la pipa de combustible, lo que generó un incendio casi inmediato en el punto de carga. El fuego se extendió rápidamente hacia la cisterna, que minutos después terminó explotando.

Personal de la gasolinera activó protocolos de emergencia y evacuó a las personas que se encontraban en la zona, lo que permitió evitar víctimas pese a la intensidad del siniestro.

Video muestra la magnitud de la detonación

En las imágenes que circulan en redes sociales se aprecia una explosión de gran escala, acompañada por una nube densa de humo en tonos rojizos y amarillos, con forma de hongo, que se elevó varios metros antes de disiparse en el aire.

Reportes locales indican que la onda expansiva fue percibida en localidades cercanas, donde habitantes reportaron vibraciones similares a un temblor. A pesar de ello, no se han detectado daños graves en viviendas aledañas, según los reportes disponibles hasta el momento.

Daños en infraestructura y despliegue de equipos de emergencia

Aunque las llamas fueron contenidas en una primera etapa, la explosión de la cisterna causó daños visibles en la infraestructura vial, lo que obligó al cierre temporal del tramo afectado.

Al sitio acudieron brigadas de bomberos de distintos distritos, patrullas de la policía vial, personal sanitario y equipos técnicos de la empresa concesionaria de la autopista, quienes trabajaron en el control del fuego, la evaluación de riesgos y la revisión estructural de la zona.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las causas exactas del accidente, así como para evaluar posibles responsabilidades derivadas del choque inicial y del manejo del combustible.

