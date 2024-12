Un incendio consumió un popular mercado navideño en el Bryant Park Winter Village en Manhattan, Nueva York, sin reportarse personas lesionadas, informaron las autoridades.

Los equipos de emergencia acudieron al sitio luego de un llamado alrededor de las 9:30 horas (tiempo local) del pasado viernes 27 de diciembre.

Bryant Park Christmas Village, NYC, burned down on Friday. Who would do such a thing? pic.twitter.com/KytAx0EGkS

“Un informe de un incendio en Bryant Park. Las unidades llegaron poco después y encontraron fuego en el quiosco”, señaló el jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York, Joseph Castellano.

Al llegar al sitio, los bomberos lograron controlar las llamas. Las imágenes muestran los daños causados en el famoso mercado navideño.

Las autoridades señalaron que los puestos de comida quedaron completamente destruidos. Un kiosco sufrió daños leves y la pista de patinaje sobre hielo sufrió daños menores por el calor.

“Esto es un milagro en realidad porque solo se destruyó una de nuestras paredes y el fuego se detuvo justo al lado nuestro”, dijo Mario Vivas, dueño de Criollas Empanadas, quien podría perder hasta 50 mil dólares por no abrir su negocio en la semanas con más ventas.

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que no se reportaron heridos tras el incendio en el mercado navideño en Bryant Park.

Sin embargo, ya se investigan las causas del accidente, el cual se originó cuando el “aceite de cocina entró en contacto con combustibles”.

La pista de patinaje y The Lodge seguirán abiertos. La mayoría de las tiendas también se encuentran abiertas, ya que no se vieron afectadas por el incendio, según un portavoz durante una entrevista a NBC New York.

