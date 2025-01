Intento fallido: púas no detienen a usuarios que no quieren pagar boleto en Metro de Nueva York

Más tardaron en poner las nuevas medidas para evitar que usuarios se brinquen los torniquetes y no paguen la tarifa del Metro en Nueva York, que quienes ya encontraron la forma de evadirlos para seguir entrando gratis al medio de transporte masivo en Estados Unidos.

NEW: "SPIKES" installed at turnstiles on 59th Street Subway station in Manhattan, in an attempt to deter fair evaders.



Fare evaders are still able to go through.



Video by Ken Lopez @FreedomNTV