Un hombre resultó herido el sábado en un ataque con cuchillo en el centro de Tel Aviv, Israel. El atacante fue rápidamente neutralizado por un civil armado que se encontraba en el lugar, según un comunicado oficial de la policía israelí.

El agresor fue calificado por las autoridades como un “terrorista” y se cree que podría ser de origen palestino.

Este incidente ocurrió en un momento particularmente tenso, cuando se espera la entrada en vigor de una tregua entre Israel y el movimiento islamista Hamás, que busca poner fin a más de 15 meses de conflicto.

⚠️ Security camera footage of the terror attack that took place in Tel Aviv earlier today pic.twitter.com/Qg8XtygS9u