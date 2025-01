Javier Milei en Davos: discursos polémicos y críticas a la izquierda en 2024 y 2025

El presidente de Argentina, Javier Milei, participó nuevamente en el Foro Económico Mundial de Davos 2025, donde presentó propuestas económicas globales que refuerzan su modelo liberal.

Milei se caracteriza no sólo por lo disruptivo de su discurso en lo económico, sino también en lo social y político, donde mantiene una agenda contra “la izquierda” y “el wokismo”.

En 2024, Javier Milei asistió al Foro Económico Mundial como invitado especial, destacándose por sus críticas al sistema económico global. Durante su intervención, calificó a los organismos internacionales como “estructuras que perpetúan la ineficiencia” y propuso desmantelarlos en favor de acuerdos bilaterales entre naciones.

En ese momento, Milei defendió el capitalismo extremo, asegurando que “la intervención estatal es el verdadero freno al progreso”. También promovió la eliminación de los bancos centrales y el uso de criptomonedas como una alternativa para evitar la inflación. Su discurso fue ampliamente debatido, especialmente por su insistencia en que “el mercado debe regularse a sí mismo”.

En la edición del año pasado, también arremetió contra los gobiernos de izquierda. En su discurso, afirmó que el socialismo es “la mayor estafa de la historia” y que “el Estado es el enemigo número uno de la libertad y del progreso”.

Milei también rechazó la política de subsidios y programas sociales, argumentando que estas medidas “no resuelven la pobreza, sólo la perpetúan”. Propuso un cambio radical hacia el libre mercado y la privatización de recursos.

Además, mencionó casos específicos sin nombrar países directamente: “Donde quiera que la izquierda haya gobernado, lo único que creció fue la pobreza y la corrupción”.

Ya como presidente de Argentina, Milei intensificó sus críticas a los gobiernos de izquierda durante su discurso en el Foro de Davos 2025. En esta ocasión, retomó su tono radical al proponer reformas estructurales.

Una de sus frases más destacadas fue: “El FMI no es parte de la solución, es parte del problema. Los países deben romper sus cadenas”.

"Es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo. Hasta que nuestras ideas no sean moneda común en los pasillos de eventos como este, no podemos bajar los brazos". El Presidente Javier Milei expuso en la edición… pic.twitter.com/L0LgTEqg8y

También reiteró su postura sobre el medio ambiente, señalando: “La agenda climática no debe ser una excusa para detener el desarrollo económico. Primero el progreso, luego el planeta”.

Milei defendió la dolarización de economías emergentes como la de Argentina, afirmando que “es la única manera de recuperar el poder adquisitivo”.

En el ámbito político, acusó a algunos gobiernos latinoamericanos de ser “autoritarios disfrazados de democráticos” y sostuvo que las políticas redistributivas sólo generan dependencia.

En lo social, también criticó la ideología “woke”, el feminismo radical, la ideología de género y el ecologismo extremo, calificándolos de “epidemia que hay que curar y el cáncer que hay que extirpar”.

