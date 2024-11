Líderes mundiales llegan a Río de Janeiro para la Cumbre del G20 2024

Este lunes 18 de noviembre, líderes internacionales comenzaron a llegar al Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, Brasil, sede de la edición 2024 de la Cumbre del G20.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó entre los primeros mandatarios en arribar al evento.

Fue recibida por el anfitrión, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien dio la bienvenida oficial a los participantes.

Boas vindas à presidenta do México, @Claudiashein, na Cúpula do G20 no Brasil. 🇧🇷 🇲🇽 pic.twitter.com/gVGHHwyRo8