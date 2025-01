Machado no teme que la arresten por convocar a manifestaciones. Foto: AFP

La opositora venezolana María Corina Machado convocó este jueves 9 de enero a protestar contra la investidura de Nicolás Maduro y a apoyar al líder de la oposición, Edmundo González, quien se encuentra fuera del país debido a la persecución en su contra.

Machado señaló que esta manifestación representa una prueba para la oposición venezolana, que vive bajo el miedo tras episodios de represión y persecuciones implementadas por el régimen de Maduro desde el 29 de julio.

En esos sucesos se reportaron 28 muertos, casi 200 heridos y más de 2 mil 400 detenidos en cárceles de máxima seguridad, acusados de terrorismo.

Llegó la hora de la definición! La prueba de fuego para Maduro, para los pocos apoyos que le quedan y para los gobiernos democráticos del mundo.



Tienen que decidir de qué lado están, del lado de la tiranía y la violencia, o del lado de la democracia, la Constitución y el pueblo… pic.twitter.com/RN2aernN22 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 7, 2025

Ante esta situación, Machado fundamenta su llamado a protestar como una manera de “vencer el miedo”.

“Los venezolanos lo sabemos: si todos salimos, millones, ¿cómo pueden unos cuantos cientos o unos cuantos miles de personas armadas arremeter contra 30 millones de venezolanos? Al final, la única manera de ser libres es vencer el miedo”, afirmó la dirigente opositora.

Machado reivindica la presidencia de Edmundo González

La opositora insiste en que Maduro “robó” los comicios del 29 de julio y asegura que no tiene dudas de que Edmundo González Urrutia asumirá la presidencia de Venezuela.

“Todos sabemos quién es el presidente electo, todos. Lo saben los venezolanos, lo saben las Fuerzas Armadas, lo sabe Maduro, lo sabe el mundo entero”, insistió Machado en una videollamada.

10 de enero: el día de la investidura presidencial

Venezuela vive momentos de tensión política a la víspera de la toma de posesión presidencial. Por un lado, Edmundo González reclama la presidencia denunciando fraude electoral, mientras que Nicolás Maduro moviliza todos los recursos del Estado para legitimarse en el cargo.

El 10 de enero, Maduro tiene previsto asistir al Parlamento, de mayoría chavista, para juramentarse como presidente para el periodo 2025-2031.

Yo voy con María Corina Machado hasta el FINAL y usted? pic.twitter.com/ANiqwtdhWP — JHONF FONSECA (@Jhonffonseca) January 5, 2025

Por su parte, González ha anunciado que regresará a Venezuela ese mismo día para asumir el poder. Actualmente, realiza una gira internacional en busca de apoyo, reuniéndose recientemente con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

María Corina Machado desafía el riesgo de arresto

A pesar del clima de represión, Machado asegura no temer al arresto y reafirma su compromiso con las manifestaciones del 9 de enero y el respaldo a González el día 10.

“¿Temor a ser arrestada? Yo no me perdería por nada del mundo ese día histórico. Si me pasa algo, la instrucción es clara: nadie va a negociar la libertad de Venezuela por mi libertad”, declaró.

Hoy recibí en la sede de la @OEA_oficial a @EdmundoGU para reiterarle nuestro compromiso con la defensa de la democracia y la plena vigencia de los Derechos Humanos en Venezuela. El respeto a la voluntad soberana del pueblo venezolano es un imperativo ético y político por el que… pic.twitter.com/EUeoFItMIv — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) January 6, 2025

Actualmente, sobre Machado no pesa ninguna orden de captura, a diferencia de González, por quien el gobierno ofrece una recompensa de 100 mil dólares por información que lleve a su captura.

“Me pregunto por qué no ofrecen nada por mí. ¿No te parece un poco discriminatorio?”, ironizó la dirigente.