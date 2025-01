GENERANDO AUDIO...

Los rondines de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos son constantes en el Río Bravo. En este tramo, se resguardan los accesos a Eagle Pass, Texas. El muro fronterizo, armado con boyas no fue retirado, unicamente fue colocado en zonas más solitarias.

En el Paraje conocido como “La Nogalera”, a unos metros del río, en Piedras Negras, Coahuila, la cámara de Unotv.com captó a un grupo de migrantes que se perfilaba para cruzar.

Buscan cruzar, antes de la nueva era de Trump

En el recorrido, llevan por lo menos a 4 menores de edad. Todos ellos corren porque en esta zona, a unos 10 kilómetros del área urbana, son constantes los patrullajes del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración.

Aun así, buscan cualquier descuido de las autoridades fronterizas, de ambas naciones, para intentar llegar al país que, a partir del lunes 20 de enero, nuevamente será gobernado por Donald Trump.

Ante este panorama, el DIF Municipal de Piedras Negras busca ampliar su capacidad.

“Sí, estamos esperando una ola grande de migrantes, nos estamos preparando junto con el Gobierno del estado. Ahorita lo tenemos a capacidad máxima, hoy justo nos llega otro niño, ahorita tenemos 18. Entonces ahorita no tenemos espacio, pero hablando con el Gobierno del estado, estamos tratando de habilitar otro espacio, para poder recibir a más migrantes”. Ellebana Rodríguez González, presidenta honoraria del DIF Piedras Negras, Coahuila

Migrantes buscan cruzar antes del regreso de Trump . Foto: AFP

Buscan tener su estancia con el CBP One

A la frontera siguen llegando extranjeros que no tienen cita para pedir asilo, como el hondureño Exequiel, quien no descarta intentar pasar de forma irregular, si no logra obtener una cita a través del programa CBP One.

“Yo he pensado siempre en entrar legal, pero si sé que ustedes han de saber que hemos invertido una cantidad de dinero y luego devolvernos para atrás, pues no es fácil. Es bastante peligroso y venimos a buscar la vida, no a perderla”. Exequiel Martínez, migrante hondureño

Él tiene cita, pero está programada para cuando Trump ya habite la Casa Blanca nuevamente. Miguel, migrante venezolano, también está entre la incertidumbre.

“Me han dicho simplemente que me presentara, toca presentarse allá a los oficiales de migración, y bueno tocar con suerte, con el favor de Dios”. Miguel Ángel Pérez, venezolano

Están dispuestos a todo

Además, este fin de semana una masa de aire polar abrazará gran parte del norte del país, entre ellos la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, lo cual se convierte en un factor en contra para los migrantes que siguen llegando. Por eso hasta a los albergues migrantes, están llegando donaciones.

“Pues lo que tengas chaquetas, calcetines, camisetas, sábanas lo que tengas. La madre dijo que todo lo iba a aplicar como pudiera”. María, habitante de Piedras Negras, Coahuila

Los migrantes en esta fría ciudad fronteriza, añoran reencontrarse con sus familias algún día.