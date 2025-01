Migrantes. Foto: AFP

Millones de connacionales mexicanos serían deportados de aprobarse en el Senado la ley Laken Riley, señaló en entrevista para Uno TV, la presidenta de la Organización Sin Fronteras, Leticia Calderón Chelius.

La experta lamentó la aprobación de la Cámara de Representantes.

“Con el avance de esta ley se abre una puerta a un número realmente multiplicado (de deportaciones), yo te diría que puede llegar a millones… La capacidad del gobierno estadounidense es lo que va a limitar ese proceso de deportación”.

Consideró que esta Ley asocia migración y crimen, situación que provocaría una persecución masiva de personas por delitos menores.

“La migración no es un delito, entonces no te siguen por oficio por eso, pero parte de lo que ocurre con el reforzamiento de las leyes es que ahora toda persona que se presuma indocumentada, sobre todo cuando ha sido detenida por algún robo, que es se supone que es algo menor frente a lo que estableció esta ley, puede ser inmediatamente procesada para su detención y deportación”, señaló Leticia Calderón Chelius.

La también profesora e investigadora del Instituto Mora, dijo que es casi un hecho la aprobación de este proyecto de ley en el Senado el próximo viernes.

“Es altamente probable que se apruebe, porque el escenario político, previo a muy pocos días ya de la toma de poder de Donald Trump, hace que haya un alineamiento de los políticos en general frente a las grandes demandas y los grandes discursos, no solo de quién ganó sino también en general la mayoría estadounidense. Entonces, en el Senado es muy probable que va a avanzar esta ley y, por tanto, esto complica y agudiza la potencialidad de deportación de personas extranjeras de ese país que no tengan documentos”.

La experta en el tema de migración, recordó el origen de la ley Laken Riley.

“Esta ley se llama Laken Riley, lleva el nombre de una víctima de asesinato, tiene el nombre oficial HR29. Es muy importante, por el crimen que ella sufrió; fue víctima, asesinada por, desafortunadamente, un migrante sin documentos en febrero del año pasado. Se hizo todo un proceso, detuvieron a la persona y fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos”, abundó Calderón Chelius.

La sorpresiva votación de 48 demócratas a favor de esta ley, dijo, se trata del alineamiento político ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

“Lo que sí vemos aquí es una jugada política para sumarse a un discurso que públicamente es el que está en el aire en Estados Unidos, que es antinmigrante”.

Por último, reconoció que el gobierno mexicano se prepara para las deportaciones.

“El gobierno mexicano sí se está preparando. Creo que hay que tomar en cuenta todos esos números, no basta solamente la solidaridad, no está en ese tono la respuesta del gobierno mexicano, pero si es necesario alinearnos en México a un discurso que nos diga que tenemos qué hacer, porque también lo que no puede haber del lado mexicano es ningún rasgo de discriminación, racismo, xenofobia contra nuestros propios hermanos mexicanos”, recalcó Calderón Chelius.