El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró el domingo que la caída de Bashar al-Assad en Siria fue consecuencia directa de las acciones de Israel en la región, algo que analistas de su país consideran solo parcialmente cierto.

Bajo creciente presión interna por la situación de los rehenes en Gaza y un juicio por corrupción, Netanyahu afirmó que la caída de Asad fue “resultado directo de los golpes que le hemos infligido a Irán y Hezbolá, los principales apoyos de Asad”.

This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus, offers great opportunity but also is fraught with significant dangers.



We send a hand of peace to all those beyond our border in Syria: to the Druze, to the Kurds, to the… pic.twitter.com/yJZE3AZZJn