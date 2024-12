Niño muere al caer en alcantarilla en Indonesia. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Lo que era un momento de diversión se convirtió en tragedia luego de que un niño de 3 años murió al caer dentro de una alcantarilla mientras jugaba bajo la lluvia en Indonesia.

Niño muere al caer dentro de alcantarilla en Indonesia

Las imágenes en redes sociales muestran el momento en que un grupo de niños juega durante una tarde de lluvia en calles de Indonesia.

¡Advertencia! El siguiente material audiovisual contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

🚨 | TRAGEDIA EN INDONESIA: Un niño de 3 años de edad se ahogó al caer dentro de una alcantarilla mientras jugaba bajo la lluvia en la ciudad de Surabaya, Indonesia.



Hasta anoche los cuerpos de rescate no habían podido encontrar el cuerpo del menor.https://t.co/uIrMKjHdpM pic.twitter.com/CrqXUdaW6R — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 25, 2024

Sin embargo, ante un descuido, un menor corre hacia un charco de agua, por lo que cae dentro de una alcantarilla, la cual no era visible.

Al ver el suceso, los demás pequeños comienzan a gritar y pedir ayuda, ya que no pudieron hacer nada por la víctima de 3 años.

¿Qué dicen los usuarios?

Los usuarios de redes sociales aseguran que ninguno de los niños tuvo la culpa del accidente en Indonesia, ya que no había adultos presentes al momento de los hechos.

“Los niños no deben estar solos”, “La responsabilidad es de los padres”, “Una verdadera tragedia”, “¿Por qué no había nadie?” y “Era obvio que no podían ayudar”, son algunos de los comentarios.

¿Qué se sabe del niño que cayó dentro de alcantarilla en Indonesia?

Según la información del video, los hechos ocurrieron el pasado 24 de diciembre durante las celebraciones de Navidad.

Los medios locales informaron que, hasta el momento, los equipos de rescate no han encontrado el cuerpo del niño que cayó dentro de una alcantarilla en Indonesia.

[NO DEJES DE LEER: No pudo sostenerlo: niño muere al resbalar de los brazos de su padre desde un tercer piso en India]

Aunque este tipo de accidentes no son muy comunes, es importante que los padres pongan atención a sus hijos, ya que no se sabe cuándo podría ocurrir un incidente similar.