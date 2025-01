“No hay ni la más remota posibilidad”: Trudeau descarta que Canadá se una a EU ante amagos de Trump 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, rechazó, mediante una publicación en la red social X, la sugerencia de Donald Trump de que el país se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos.

Esta respuesta llegó después de que Donald Trump, presidente electo de EU, propusiera nuevamente ante los medios unir a Canadá como estado, utilizando lo que denominó “fuerza económica”.

“No hay ni la más remota posibilidad de que Canadá se convierta en parte de Estados Unidos. Los trabajadores y las comunidades de nuestros dos países se benefician de ser el mayor socio comercial y de seguridad del otro“, declaró Trudeau en X.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.



Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.