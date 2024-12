Notre Dame renace: ¿quiénes asisten a la ceremonia de reapertura cinco años después de su incendio?

La catedral de Notre Dame de París, restaurada totalmente, este sábado vuelve a abrir sus puertas cinco años después del dramático incendio de abril de 2019, con la presencia de unos 40 dirigentes mundiales.

El histórico evento fue también una oportunidad para la diplomacia, con una reunión previa en el Elíseo del presidente francés, Emmanuel Macron, el presidente electo estadounidense Donald Trump y el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, cuyo país enfrenta desde hace casi tres años una invasión rusa.

Cinco años de una espectacular reconstrucción a cargo de centenares de artesanos culminarán a partir de las 19:00 horas con la solemne apertura de las puertas de roble macizo del templo, de más de 860 años.

President Zelenskyy arrives at Élysée Palace to meet with President Trump and President Macron 🇺🇸🇫🇷🇺🇦 pic.twitter.com/pOypNfYAFY

El príncipe Guillermo, el príncipe Alberto de Mónaco, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, la primera dama estadounidense, Jill Biden, y el multimillonario y propietario de la red social X, Elon Musk, son algunos de los invitados.

Macron puso todo su empeño personal en esta ambiciosa reconstrucción de la catedral gótica más famosa del mundo, pero ese éxito se ve finalmente opacado por la grave crisis política que vive Francia.

El Papa Francisco estará ausente, aunque se leerá un mensaje suyo en la apertura de las ceremonias. El sumo pontífice considera que “hay lugares donde es más necesario que vaya a aportar consuelo”, explicó el arzobispo de París. El Papa tiene previsto asistir a un congreso religioso en Córcega en diez días.

La renovación ha sido sufragada con las masivas donaciones provenientes del mundo entero, en particular de Estados Unidos.

“Es magnífico y también muy personal para mí. Y me parece fantástico que (Trump) esté aquí, y todos esos dignatarios“, declaró Joe, de 65 años, un visitante proveniente de Filadelfia.

“Siempre pasan cosas en París. Pero en diez años podremos decir que aquí estábamos“, comentó Camille, una estudiante francesa de 21 años.

After 5 years of renovation, Notre-Dame Cathedral reopens its doors on 8 December. More beautiful than ever thanks to a restoration project blending ancestral know-how & technology. A source of pride for France, a treasure for the world. 🇫🇷🌍 #rebatirnotredamedeparis #notredame pic.twitter.com/Sk5dcM5mbD