Operativos en todo Estados Unidos: ¿cómo son las detenciones de los migrantes?

Van más de 400 detenciones de migrantes ilegales en Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la firma de una serie de órdenes ejecutivas para detener el ingreso irregular a territorio estadounidense desde la frontera con México.

Desde las primeras horas de la administración Trump se han llevado acciones específicas de aplicación de la ley de inmigración, como lo señaló el “zar de fronteras” de la Casa Blanca, Tom Homan.

En la frontera sur de la Unión Americana se ha dado cuenta de la forma en la que están operando los agentes para identificar y frenar la entrada de los migrantes sin documentos, además de llevar a cabo las acciones de deportación.

La jefa de la Patrulla Fronteriza en el sector del Valle del Río Grande, Texas, Gloria I. Chávez, señaló que los agentes aplicarán todas las consecuencias para expulsar lo más pronto posible a quienes crucen de manera ilegal.

CONSEQUENCES DELIVERED If you cross the border illegally into the United States, RGV BP agents will apply all available consequences to remove you as quickly as possible. We'll continue to work with our Government of MX counterparts to make our border more safe and secure!