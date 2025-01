Este 7 de enero estaba programada la audiencia de estatus de Joaquín y Ovidio Guzmán López, hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la Corte del Distrito Norte de Illinois, Chicago. Sin embargo, ninguno de los dos estuvo presente, de acuerdo con comunicadores que se dieron cita a las afueras de dicho edificio desde antes de las 11:00 horas.

Se esperaba que los hermanos Guzmán López se declararan culpables de los cargos que enfrentan en Estados Unidos para negociar una reducción de sus sentencias. Hasta ahora, se desconocen las razones de su ausencia.

USA: Joaquín and Ovidio Guzmán, sons of Joaquín El Chapo Guzmán, are appearing before Judge Sharon Johnson Coleman in Chicago to decide whether to plead guilty or proceed with their trial. This marks their first joint court appearance in the US.



