Un fuerte terremoto sacudió este martes el pequeño país insular de Vanuatu, donde destruyó edificios en la capital Port Vila, incluyendo uno que alberga embajadas; reportan varias víctimas mortales.

El temblor de magnitud 7,3 se registró a las 12H47 (01H47 GMT) a 57 kilómetros de profundidad a una distancia de 30 kilómetros de la costa de Efate, la isla principal de Vanuatu, dijo el servicio geológico de Estados Unidos.

Poco después se sintió una réplica de magnitud 5,5, seguida de una cadena de temblores menores que estremecieron el archipiélago de 320 mil habitantes.

🇻🇺 #BREAKING A powerful 7.4 magnitude earthquake struck Vanuatu on December 17, 2024, causing damaged US Embassy Initial reports indicate significant damage to infrastructure, homes, and buildings. #earthquake #Vanuatu pic.twitter.com/MlPdnPBM74

El edificio donde estaban las embajadas de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda se derrumbó.

Los funcionarios de las embajadas de Estados Unidos y Francia están a salvo, indicaron ambos países, y la misión estadounidense cerró su sede hasta nuevo aviso. Francia dijo que su misión fue “destruida”.

“Hay gente en los edificios de la ciudad. Había cadáveres allí cuando pasé”, aseguró a la AFP el residente Michael Thompson en una conversación por teléfono satelital, después de publicar en redes sociales imágenes de la destrucción.

Lots of damage in Port Vila, Vanuatu.

A small tsunami of 1 meter wave reached Port Vila, it was adviced to move to higher ground.

Many reports of landslides in Vanuatu. pic.twitter.com/cS8iTYAJaq