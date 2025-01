Milagros Leiva, conductora de televisión de Perú, vivió uno de los momentos más difíciles de su vida y de su carrera profesional y es que en plena transmisión en vivo se le dio a conocer la información de que su padre había fallecido.

Mientras conducía su programa “Milagros Leiva: Entrevista”, en Willax TV, la reconocida periodista recibió la noticia de que su progenitor perdió la vida.

Este hecho dejó en shock a la presentadora y a sus televidentes, lo anterior debido a la reacción que tuvo Milagros Leiva al saber el hecho de que su padre había perdido la vida.

Con la voz entrecortada y con aparentes lágrimas en los ojos, Leiva comunicó la noticia y momentos después se cortó el programa.

“Doctora, un segundo Rolo, le tengo que pedir mil disculpas. Le ruego que me perdone, no lo he escuchado. Discúlpenme pero le tengo que decir a la audiencia lo que está pasando. Lo voy a decir, porque además la audiencia me quiere mucho, a partir de este momento Kike Montenegro queda a cargo, tengo que decirlo, mi papá ha muerto y tengo que irme del programa, lo siento mucho”.

Milagros Leiva.