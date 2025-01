GENERANDO AUDIO...

Migrantes mexicanos también cuentan con derechos en EE. UU. FOTO: Cuartoscuro

Ante la amenaza de deportaciones masivas de Estados Unidos al territorio nacional, la Embajada de México en EE. UU. ha emitido recomendaciones a los migrantes mexicanos para que no entren en pánico y conozcan sus derechos.

¿Qué debo hacer si llegan a mi casa y me piden entrar?

Si las autoridades migratorias estadounidenses llegan a tu casa, la embajada mexicana recomienda:

Mantén la calma y no abras la puerta

No huyas

No reveles tu situación migratoria

Pide la orden judicial de arresto y/o registro. Si la tienen pide que la muestren por la ventana y revisa que tenga tu nombre, dirección y la firma del juez

Si no tienen una orden judicial, puedes negarles el acceso

La embajada subraya que una orden administrativa del ICE (Immigration and Customs Enforcement, por sus siglas en inglés) formas I-200 e I-205, no les otorga la autorización para ingresar al domicilio.

¿Qué debo hacer si me detienen como migrante en EE. UU.?

Guarda silencio

Pide hablar con el Consulado y no reveles tu situación migratoria

Comunícate con tu abogado

No firmes nada que no entiendas

Averigua qué agencia te arrestó (el sheriff, el departamento de policía local, ICE, patrulla fronteriza, etc)

Solicita un intérprete y una fianza

No mientas y no muestres documentos falsos

Ante una situación de emergencia, donde un compatriota migrante pueda ser repatriado, la Embajada de México pide a la población elaborar un plan familiar, con los siguientes consejos:

Asegúrate de tener una carta poder que especifique a la persona encargada del cuidado de tus hijas e hijos en caso de una emergencia

encargada del en caso de una emergencia Cerciórate de que las personas que integran tu familia tengan sus documentos mexicanos y estadounidenses

No olvides contar con copias físicas y digitales de todos tus documentos

También puedes pedir asistencia al Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) al número:

520 623 7874

Recuerda que todas las personas que viven en Estados Unidos tienen derechos sin importar su situación migratoria.

En caso de una detención por cualquier autoridad tienes derecho a guardar silencio, incluso si te piden tu nombre puedes decir: “I want to remain silent.”

Si no deseas que revisen tu domicilio, tus pertenencias y tu persona, puedes decir: “I do not consent to a search.”

Puedes solicitar un abogado diciendo: “I want to speak to a lawyer.”

También puede tener acceso a una llamada dentro de las primeras horas de arresto, la forma de solicitarlo sería: “I want to make a call.”

Si te piden firmar un documento que no entiendes, pide verificarlo con tu abogado: “I refuse to sing any document. I want to speak to a lawyer.”

Si necesitas comunicarte a tu Consulado, puedes pedirlo así: “I am a Mexican citizen and I want to speak to my consulate.”

Sin importar la situación, tu integridad física como la de tu familia debe de ser respetada en todo momento.