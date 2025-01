¿Quién es Chrystia Freeland, candidata a remplazar a Trudeau en Canadá y quien lidiaría con Trump de ser elegida primera ministra?

GENERANDO AUDIO...

Chrystia Freeland, exviceministra de Canadá. Foto: Getty Images.

Desde que Justin Trudeau anunció su renuncia como primer ministro de Canadá, Chrystia Freeland ha sido considerada como la candidata para hacerse cargo del Partido Liberal junto con el exgobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, un canadiense que también dirigió anteriormente el Banco de Canadá.

Fue desde el pasado viernes 17 de enero cuando la exviceministra canadiense anunció su candidatura para asumir la presidencia del Partido Liberal, así como sustituir a Trudeau como primer ministro.

¿Quién es Chrystia Freeland, candidata a remplazar a Trudeau en Canadá?

Christina “Chrystia” Alexandra Freeland es una política, periodista y escritora.

Como lo detalla la Enciclopedia Canadiense, nació el 2 de agosto de 1968, en Peace River, Alberta, Canadá.

Estudió historia y literatura rusa en la Universidad de Harvard. Sus estudios incluyeron un intercambio en Kiev justo antes de la caída del Muro de Berlín.

Su primera experiencia en el periodismo fue como independiente en Ucrania. También ha trabajado para los medios Financial Times, The Economist y el Washington Post.

Chrystia Freeland ha sido miembro liberal del Parlamento (MP) por University-Rosedale desde 2013.

Se desempeñó como viceprimera ministra en el periodo 2019-2024 y como ministra de finanzas de 2020 a 2024, siendo la primera mujer en Canadá en ocupar ese cargo.

Anteriormente, también pudo asumir el cargo de ministra de asuntos intergubernamentales, ministra de asuntos exteriores y ministra de comercio internacional.

Cabe destacar que Freeland manejó la negociación del Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México, así como situaciones diplomáticas difíciles con Ucrania, Rusia, Arabia Saudita y China.

Renunció al gabinete del primer ministro Justin Trudeau el 16 de diciembre de 2024.

Lista para enfrentarse a Trump

Ya como candidata a la presidencia del Partido Liberal en Canadá, Chrystia Freeland ha señalado que tiene toda la voluntad para afrontar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con medios canadienses, la exviceministra señaló que “Trump no respeta la debilidad, así que la capitulación no puede ser una estrategia (…) Como país, debemos decirle que no nos intimida, que amamos a Canadá”.