Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a Juan Manuel Sierra Leyva, un migrante mexicano a quien acusan de provocar los incendios que han consumido miles de hectáreas en Los Ángeles. ¿Quién es el hombre? En Unotv.com te compartimos lo que se sabe del caso.

Tras ver a un hombre con un soplete cerca del incendio en Woodland Hills, California, los habitantes emitieron un aviso a las autoridades, quienes procedieron a detenerlo.

Según los medios locales, al sujeto lo identificaron como Juan Manuel Sierra Leyva, de origen mexicano, quien reside de manera ilegal en Estados Unidos.

Asimismo, se informó que el migrante cuenta con antecedentes penales por un delito grave que violó su libertad condicional.

En 2023, al mexicano ya lo habían condenado por agresión con un arma letal, por lo que ha pasado un total de 2 años en prisión, según los registros revisados por The Post.

Los residentes de Woodland Hills emitieron un aviso a las autoridades luego de ver a Juan Manuel Sierra Leyva con un soplete mientras intentaba encender árboles de Navidad viejos.

BREAKING: The man who was arrested by police with a blowtorch near the Kenneth Fire in West Hills, California, has been identified as, Juan Manuel Sierra-Leyva, and is an illegal alien.



pic.twitter.com/31DPWnyIKJ https://t.co/TyuD1tquvw