Renuncia Jack Smith, fiscal que lideró casos contra Donald Trump

Foto: AFP

El fiscal especial estadounidense Jack Smith, quien lideró los casos federales contra Donald Trump por cargos de intentar revertir su derrota electoral de 2020 y mal manejo de documentos clasificados, renunció, mientras el presidente electo republicano se prepara para regresar a la Casa Blanca.

Smith renunció el viernes al Departamento de Justicia, según documentos judiciales presentados en un tribunal federal.

Smith, un ex fiscal de crímenes de guerra, presentó dos de los cuatro casos penales que Trump enfrentó después de dejar el cargo, pero los vio paralizados después de que un juez designado por el republicano en Florida desestimara uno y la Corte Suprema de Estados Unidos, con tres jueces designados por Trump, determinara que los expresidentes tienen amplia inmunidad para ser procesados ​​por actos oficiales. Ninguno de los casos fue a juicio.

Después de que Trump derrotara a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre, Smith desestimó ambos casos, citando una antigua norma del Departamento de Justicia que prohíbe procesar a presidentes en funciones.

Al pedir a los tribunales que desestimaran los cargos, el equipo de Smith defendió los méritos de los casos que habían presentado, señalando únicamente que el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca los hacía insostenibles.

La salida de Smith es otro indicador del colapso de los casos penales contra Trump, que podrían terminar sin consecuencias legales para el presidente entrante y provocaron una reacción violenta que ayudó a impulsar su regreso político.

La renuncia de Smith al Departamento de Justicia era esperada. Trump, que ha llamado frecuentemente a Smith “perturbado”, había dicho que lo despediría inmediatamente después de asumir el cargo el 20 de enero, y ha sugerido que podría tomar represalias contra Smith y otros que lo investigaron una vez que regrese al cargo.

En 2023, Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en funciones o en retiro en enfrentar un proceso penal, primero en Nueva York, donde fue acusado de intentar encubrir un pago a cambio de silencio a una estrella porno durante su campaña presidencial de 2016.

Luego vinieron los cargos contra Smith, que acusó a Trump de retener ilegalmente material clasificado después de dejar el cargo y de intentar revertir su derrota de 2020, una campaña que desencadenó el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Los fiscales de Georgia también acusaron a Trump por sus esfuerzos por revertir su derrota electoral en ese estado.