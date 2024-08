Represión en Venezuela, sin precedentes, denuncia ONG

Después de que el 28 de julio el consejo electoral de Venezuela anunciara como ganador a Nicolás Maduro, sin mostrar las actas que lo comprueban, miles de personas han salido a protestar registrándose una represión sin precedentes.

De ello da cuenta Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, una ONG dedicada a ofrecer asesoría jurídica gratuita a ciudadanos reprimidos por el Estado.

“Se ha superado en intensidad, incluso desde el punto de vista cuantitativo, los picos represivos que tuvimos en 2014, 2017, 2019 y 2021. Es decir, no habíamos visto una expresión represiva tan violenta, tan intensa y tan generalizada como la que estamos viendo en este momento”, destaca Gonzalo.

Siquinoxerei Gómez es la hermana de Abraham, quien es una de las mil 263 personas que han sido detenidas en los últimos días, según cifras de esta organización.

“De verdad pido su libertad, pido que salga rápido, lo más pronto posible. El día que lo pude ver, me dijo que hasta se quería quitar la vida. Me dijo que no podía estar ahí. Primera vez en su vida que iba a estar ahí, y de verdad en la forma en la que se encontraba no estaba en las mejores condiciones y de verdad pido mucho su libertad“, señala Siquinoxerei Gómez

Este jueves, familiares de los detenidos se reunieron para protestar por las detenciones. Ahí llegaron miembros de Amnistía Internacional para dar apoyo.

“Tenemos que ratificar que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad”. Marino Alvarado/ Miembro de Amnistía Internacional.

Las cifras oficiales de detenidos contrastan con las del foro penal. El presidente Nicolás Maduro aseguró que suman 2 mil 229 detenidos, contra los mil 263 que ha contabilizado el foro.

Maduro incluso anunció la apertura de nuevas prisiones: “Por eso he decidido crear estas dos cárceles de máxima seguridad, para todas las bandas de nueva generación, que están metidas en la Guarimba y en el ataque criminal, y no va a haber perdón, ni contemplación en el marco de la constitución”, declaró.

El abogado Gonzalo Himiob asegura que se están violando los derechos de los detenidos.

“En todos y cada uno de los casos, salvo muy contadas excepciones, lo repito, a todos se les ha impuesto el defensor público. Esto es muy grave, porque esto impide que se tenga acceso, se tenga conocimiento de qué es lo que está pasando en el expediente. De qué es lo que efectivamente se le está atribuyendo a las personas. Y cuáles son los hechos que, en principio, se les imputa”, destaca Himiob.

Entre los detenidos se encuentran mujeres, adolescentes, y al menos 16 personas con diferentes tipos de discapacidad, como el espectro autista, movilidad limitada, invidentes y con casos de sordera.

