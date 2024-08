El embajador de Estados Unidos (EU) en México, Ken Salazar, informó que ya se había presentado un informe a la Fiscalía General de la República de México en relación con la detención del Ismael el “Mayo” Zambada y la entrega de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien está preso en Estados Unidos por narcotráfico.

Según Salazar, Guzmán López se entregó voluntariamente, mientras que Ismael el “Mayo” Zambada fue llevado en contra de su voluntad.

“Ya le hemos presentado el informe a la Fiscalía de México: Joaquín Guzmán se entregó voluntariamente y el “Mayo” lo habían llevado contra su voluntad, y no hubo recurso de Estados Unidos en esa operación, no fue avión de EU, no fueron nuestros agentes en México”.

Ken Salazar, embajador de EU en México