Se desploma avión en Sudán del Sur; al menos 20 muertos

Al menos 20 personas murieron este miércoles al estrellarse un avión en Sudán del Sur, indicaron las autoridades. El aparato cayó cerca de unos campos petrolíferos en el estado de Unidad, en el norte del país, hacia las 10 y media de la mañana hora local, poco después de haber despegado rumbo a la capital Juba.

At least 19 people killed in South Sudan on Wednesday when a Beechcraft 1900D carrying oil workers from the Unity oilfields of Rubkona County crashed 10 minutes after takeoff.



According to the local official, the aircraft, with registration 5X-RHB and hired by the GPOC oil firm,… pic.twitter.com/RoTDvLzvWX