Un soldado estadounidense condecorado, Matthew Livelsberger, de 37 años, se suicidó el 1 de enero al detonar un Tesla Cybertruck cargado con combustible y fuegos artificiales frente al Hotel Internacional Trump en Las Vegas. Las autoridades han señalado que el acto no fue un ataque terrorista, sino un “llamado de atención” relacionado con su lucha contra el trastorno de estrés postraumático (TEPT).

El incidente ocurrió en la madrugada del primer día de 2025. Livelsberger, quien estaba de licencia y había alquilado el vehículo, lo estacionó frente al emblemático hotel antes de detonar los explosivos. Las llamas y la explosión causaron daños materiales en los alrededores, pero no se reportaron víctimas adicionales.

Dentro del vehículo se encontraron dos armas, una de ellas ubicada a los pies del soldado. Las autoridades confirmaron que Livelsberger actuó solo y fue identificado por documentos personales encontrados en el lugar.

En el teléfono de Livelsberger se hallaron notas que ofrecieron pistas sobre su estado emocional y sus intenciones. “Esto no fue un ataque terrorista, sino un llamado de atención”, escribió el soldado. En otro fragmento indicó: “Los estadounidenses sólo prestan atención a los espectáculos y la violencia. ¿Qué mejor manera de conseguir mi punto sino con fuegos artificiales y explosivos?”.

Livelsberger también expresó en sus notas un profundo malestar derivado de sus experiencias como militar. “Necesito limpiar mi mente de los hermanos que perdí y aliviarme de la carga de las vidas que quité”, afirmó.

Matthew Livelsberger se enroló en el Ejército en 2006, donde sirvió hasta 2011 antes de unirse a la Guardia Nacional, el Ejército de Reserva y, finalmente, las fuerzas especiales en 2012. Su carrera estuvo marcada por numerosas condecoraciones y misiones en zonas de combate, lo que también contribuyó a su lucha contra el TEPT.

