Taxi embiste a peatones en Nueva York. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Al menos seis peatones resultaron lesionados luego de ser embestidos en plena Navidad por el conductor de un taxi en la popular ciudad de Nueva York, informaron las autoridades.

Taxi embiste a peatones en Nueva York

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) informó que el conductor se impactó contra el asfalto muy cerca del Herald Square.

NEW YORK: BREAKING: Multiple people were injured on 34th St. outside of Macy’s after a taxi driver jumped the curb and struck pedestrians, including a child. One person is in serious condition, investigation is ongoing. pic.twitter.com/DNbdm42UKm — KolHaolam (@KolHaolam) December 25, 2024

Según Fox News, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la tarde (tiempo local). Las autoridades informaron que el responsable tiene 58 años.

Los heridos, entre ellos un menor, tuvieron que ser ingresados en diversos hospitales luego del accidente en Nueva York.

¿Qué se sabe de los lesionados?

Un menor de 9 años llegó a un nosocomio con laceraciones en la pierna, mientras que una mujer de 41 años ingresó al médico con una lesión en la cabeza.

🚨𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆:



Taxi plows into group of pedestrians in New York’s Herald Square, leaving 6 injured.



🎥 @ScooterCasterNY



pic.twitter.com/0q1GBzxJoR — Oli London (@OliLondonTV) December 25, 2024

Asimismo, una mujer de 49 años ingresó al hospital con una lesión en la pierna, de acuerdo con Fox News, tras ser embestida por el taxi en Nueva York.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas exactas que originaron el siniestro en Nueva York, pero ya se investigan los hechos.

Taxi hits multiple pedestrians outside iconic Manhattan Macy’s on Christmas Day, injuring child and five others: sources https://t.co/G11d4OtqU9 pic.twitter.com/qaJtCwdlz5 — New York Post (@nypost) December 25, 2024

Sin embargo, según los reportes, el conductor del taxi sufrió un posible episodio médico que lo hizo perder el control de la unidad.

Taxi se impacta cerca de Herald Square en Nueva York

El Herald Square es un popular destino turístico en EU, especialmente en Navidad, donde se encuentra Broadway, en el corazón de Manhattan.

Six pedestrians struck by a New York City Taxi at West 34th Street and Sixth Avenue in the Herald Square section of Manhattan, New York on Christmas Day, Wednesday, December 25, 2024. At approximately 4:03 PM, Wednesday evening, six pedestrians were injured when a City of New… pic.twitter.com/IwU1XDMJRP — Kyle Mazza (@KyleMazzaWUNF) December 25, 2024

Las autoridades redoblaron la seguridad en la zona tras el impacto del taxi contra los peatones en Nueva York.