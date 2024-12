Al menos tres personas murieron y otras más resultaron heridas, entre ellos el autor de los disparos, tras un tiroteo en una escuela cristiana de Wisconsin, Estados Unidos, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Madison se negó a proporcionar detalles sobre las víctimas del ataque, asegurando que se pusieron en contacto con las familias.

BREAKING: There have been two deaths after a gunman opened fire at Abundant Life Christian school in Wisconsin, The gunman has killed themself.

“No voy a dar ninguna información sobre quiénes son las víctimas. Tenemos que asegurarnos de que podemos notificar a la gente”, señaló el agente Shon Barnes.

BREAKING: Multiple people have reportedly been injured in a shooting at Abundant Life Christian School in Madison, Wisconsin.



School shootings should NOT be common.