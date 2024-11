Captan momento exacto de tiroteo en Orlando; hay dos muertos y seis heridos

Las festividades de Halloween se convirtieron en un verdadero escenario de terror luego de que un joven comenzara un tiroteo en Orlando, Estados Unidos. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que inició la agresión que cobró la vida de dos personas.

Imágenes de video capturaron el momento exacto en que un joven abrió fuego en el centro de Orlando durante las celebraciones de Halloween, resultando en dos personas muertas y seis heridas.

La policía ha detenido a un sospechoso de 17 años tras el ataque en el distrito de entretenimiento de Orlando, un área concurrida por cientos de personas la madrugada del miércoles.

UPDATE: The Orlando Police Department has released video footage capturing the shooting incident in Downtown Orlando, along with the arrest of the suspect, Jaylen Dwayne Edgar.



